Захарова жестко прошлась по фреске с Бандерой Захарова: фреска с Бандерой в соборе в Тернополе является «супернеоязычеством»

Фреска в украинском соборе с изображением Степана Бандеры является «супернеоязычеством», заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, неоязычество и в прошлом набирало популярность на Украине, однако тогда люди обращались к дохристианским верованиям. Сегодня же, объектом поклонения служат не духи и природные явления, как это было в старину, добавила дипломат.

Это новые боги для киевского режима. Они выглядят так. Это такое, я бы сказала, «супернеоязычество», — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что так называемый национальный пантеон Украины, продвигаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, состоял из коллаборационистов и отребья. Она отметила, что среди таких фигур находился один из главарей «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрей Мельник.

До этого сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает вариант с ограничением контактов с Зеленским. Утверждается, что это может быть реакцией на инициативы по созданию пантеона героев УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) с возможным включением в него Степана Бандеры.