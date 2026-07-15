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15 июля 2026 в 17:16

На Западе узнали, что судьба главы Минобороны Украины остается под вопросом

Reuters: Зеленский еще не решил, останется ли Федоров главой Минобороны Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переназначение министра обороны Украины Михаила Федорова после предстоящих кадровых перестановок в правительстве оказалось под вопросом, сообщает Reuters. По данным агентства, президент страны Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения, сохранит ли он за Федоровым его пост в ходе второй за последний год ротации кабмина. Голосование запланировано на четверг, 16 июля.

Даже если Зеленский вновь предложит его кандидатуру, часть депутатов может не поддержать ее при голосовании, — говорится в публикации.

Сторонники Федорова объясняют возможное сопротивление тем, что часть украинских властей недовольна его попытками навести порядок в системе оборонных закупок. В то же время некоторые парламентарии, напротив, упрекают министра в том, что реформа системы мобилизации продвигается слишком медленно.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ожидаемое назначение главы офиса Зеленского Кирилла Буданова на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на линии фронта, однако является «опасной рокировкой». По его словам, украинскими войсками по-прежнему будет руководить главком ВСУ Александр Сырский.

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