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15 июля 2026 в 17:52

В МИД РФ раскрыли истинное отношение США к договору о ядерных испытаниях

Захарова: США пренебрежительно относятся к ДВЗЯИ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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США высокомерно и пренебрежительно относятся к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Вашингтон действует без оглядки на соглашение, передает корреспондент NEWS.ru.

Такая позиция Вашингтона — очевидное проявление высокомерия, пренебрежительного отношения американской стороны к международному праву, в том числе в области контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения, — заявила Захарова.

Она напомнила, что ДВЗЯИ уже ратифицировали 179 стран. В то же время США препятствуют вступлению договора в силу. Захарова напомнила, что именно Штаты инициировали создание соглашения.

Представитель российского МИД подметила, что политики, которые допускают возобновление ядерных испытаний, открыто идут против целей и задач ДВЗЯИ. Захарова добавила, что Вашингтон стремится покрывать свой конфронтационный курс ложными обвинениями в адрес других стран.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отказ США ратифицировать договор может вызвать эффект домино. Россия неоднократно давала это понять Соединенным Штатам.

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