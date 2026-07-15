Мостовой раскрыл, за кого будет болеть в матче ЧМ Англия — Аргентина Мостовой заявил, что будет болеть за Аргентину в матче против Англии на ЧМ

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что будет болеть за Аргентину в полуфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Англии. Он отметил, что многие считают англичан более сильной командой в этой паре.

Всей душой и сердцем буду болеть за Аргентину. Все, что делает эта сборная на поле во главе с гением Лионелем Месси — мы должны просто наслаждаться. Многие говорят, что Англия сильней. Да, у них [Гарри] Кейн, [Джуд] Беллингем, сильная защита. Они тоже заслуживают, но я все равно буду за Аргентину, что бы не произошло, — сказал Мостовой.

Матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром этой встречи назначен Исмаил Эльфат из США. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в этом матче многое зависит от аргентинского нападающего Лионеля Месси. Он добавил, что аргентинцам везет на этом мундиале.