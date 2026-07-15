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15 июля 2026 в 17:28

Масалитин назвал ключевую фигуру матча Англия — Аргентина на ЧМ

Масалитин: в матче Англия — Аргентина многое зависит от Месси

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
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В полуфинальном матче чемпионата мира между Англией и Аргентиной многое зависит от нападающего Лионеля Месси, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он также добавил, что аргентинцам везет на этом мундиале.

Тут очень многое зависит от Месси. Если что-то с ним случится, то будут проблемы, как против Швейцарии. Не проявляет себя Месси — не проявляет и команда. И, конечно, турнирная сетка благоволит Аргентине. Не было грозных соперников, и то не получилось легко пройти. С таким фартом может произойти как угодно. Англия смотрится более целостной. Не знаю, насколько у них серьезные повреждения, но в этой паре они предпочтительнее. Как будет — покажет только игра. На этом чемпионате мира и условный пенальти не забивали многие, кто почти не промахиваются, — сказал Масалитин.

Матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром этой встречи назначен Исмаил Эльфат из США. В четвертьфинальной стадии Англия обыграла Норвегию (2:1, доп. время), а Аргентина — Швейцарию (3:1, доп. время).

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что сборная Аргентины обыграет Англию в полуфинале ЧМ. Он отметил, что на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.

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