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15 июля 2026 в 17:34

Захарова потребовала найти заказчиков теракта на «Северных потоках»

МИД РФ: Запад обязан установить заказчиков подрыва на «Северных потоках»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Западные страны обязаны установить и обнародовать имена реальных заказчиков теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а не ограничиваться раскрытием исполнителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель ведомства призвала зарубежных коллег применить к данному расследованию их собственные стандарты правосудия, передает корреспондент NEWS.ru.

Российская сторона настаивала и будет настаивать на том, чтобы были установлены и публично названы были не только исполнители, но и заказчики этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, — заявила дипломат.

Захарова сослалась на недавний официальный пресс-релиз федеральной прокуратуры Германии, которая вынесла обвинительное заключение в отношении гражданина Украины Сергея К. Мужчина обвиняется в непосредственном подрыве газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. Москва считает подобные результаты расследования промежуточными и недостаточными для закрытия дела, резюмировала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ отказываются осуждать удары украинской армии по мирным российским объектам и лишь «мямлят» в ответ. Она добавила, что Запад полностью осведомлен о систематических обстрелах мирных городов, ведущихся с 2014 года.

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