«Вот это мямление»: Захарова о реакции ООН и ОБСЕ на теракты Киева Захарова: ООН и ОБСЕ не спешат осуждать теракты Киева против мирного населения

Международные организации, включая ООН и ОБСЕ, не фиксируют и не осуждают террористические удары Вооруженных сил Украины по мирным объектам на территории России, а лишь «мямлят» в ответ на происходящее, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, западные страны прекрасно осведомлены о том, что Украина с 2014 года систематически обстреливает мирные населенные пункты.

Отсюда и вот это мямление, которое мы бесконечно слышим в Секретариате ООН, от всех их представителей разных калибров, вот это какая-то странная замедленность в реакции других международных структур, ОБСЕ и специализированных институтов ООН, — заявила дипломат.

По словам Захаровой, исключительно цинично звучат заявления стран-поставщиков оружия Киеву, которые якобы не располагают проверенной информацией о террористических ударах по жилым домам, школам, детским садам и больницам в российских городах. Она отметила, что многие системы вооружений применяются ВСУ по согласованию со специалистами из западных государств.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что от действий Киева с 2014 года пострадали более 44 тыс. мирных жителей Донбасса, 12 тыс. из них погибли. Она подчеркнула, что лично была в регионе в 2014 году и видела преступления украинской армии.