Российский «Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Вооруженные силы РФ успешно уничтожили в акватории Черного моря безэкипажные катера (БЭК) украинской армии с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Ранее в министерстве заявляли, что совместными силами Черноморского флота были своевременно обнаружены и ликвидированы четыре аналогичных морских беспилотника ВСУ.

Минобороны России опубликовало очередные кадры поражения БЭК противника с применением БПЛА «Ланцет» в акватории Черного моря, — сказали там.

До этого стало известно, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области. Уточняется, что одним из операторов была женщина.

Ранее Минобороны сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры, задействованных для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуаров с ГСМ для украинской армии. По информации оборонного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.