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15 июля 2026 в 17:29

Российский «Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

«Ланцет-Э» «Ланцет-Э» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы РФ успешно уничтожили в акватории Черного моря безэкипажные катера (БЭК) украинской армии с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Ранее в министерстве заявляли, что совместными силами Черноморского флота были своевременно обнаружены и ликвидированы четыре аналогичных морских беспилотника ВСУ.

Минобороны России опубликовало очередные кадры поражения БЭК противника с применением БПЛА «Ланцет» в акватории Черного моря, — сказали там.

До этого стало известно, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области. Уточняется, что одним из операторов была женщина.

Ранее Минобороны сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры, задействованных для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуаров с ГСМ для украинской армии. По информации оборонного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

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