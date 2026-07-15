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15 июля 2026 в 18:00

Депутат ГД рассказала о ситуации с подготовкой кадров в России

Депутат Дмитриева: педвузы готовят мало специалистов по физике и математике

Оксана Дмитриева Оксана Дмитриева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Педвузы готовят очень мало специалистов по физике, математике и другим необходимым предметам, заявила в интервью NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Оксана Дмитриева. По ее словам, в школах большой запрос именно на таких учителей. Парламентарий отметила, что психологов, специалистов по рекламе и социологии, напротив, выпускают слишком много.

Приведу лишь один пример, но весьма яркий. Выпуск учителей физики в крупном педагогическом университете страны может составить 9–10 человек вместо 200–400, как было в советское время в том же вузе, — указала депутат.

Она добавила, что с бюджетными учреждениями в здравоохранении конкурирует частная медицина, куда идет отток кадров, в образовании — IT-сектор, который разбирает учителей физики, математики и информатики. Также идет «перекачка» специалистов из регионов с меньшими зарплатами в более обеспеченные, подчеркнула Дмитриева.

Особенно это заметно на границах регионов. В Москву едут на работу из Московской области, в Московскую область — из Тверской, — привела пример парламентарий.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше всего подавали заявления в московские вузы. Согласно данным ведомства, эти страны вошли в топ-5 по количеству заявок.

Общество
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