Простые задания, снятие трусов, рекорды по баллам: итоги ЕГЭ в 2026 году

В июне в России завершилась сдача единого государственного экзамена. Московские школьники побили рекорды: впервые за 25 лет выпускница набрала 500 баллов по пяти предметам. Но были и проблемы: ошибки в заданиях, обмороки выпускников и досмотры. Чем запомнился экзаменационный сезон, как эксперты предлагают изменить ЕГЭ — в материале NEWS.ru.

Кто набрал сто баллов на ЕГЭ-2026

Более 5000 выпускников набрали 100 баллов на экзаменах по истории, литературе, русскому языку и химии в основной период ЕГЭ-2026, сообщили в Минпросвещения РФ. При этом 154 школьника получили максимальный результат за два предмета.

«Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов», — сообщили в ведомстве.

Основной этап сдачи единого государственного экзамена начался 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. 4 июня выпускники сдавали русский язык.

По ряду предметов (русский язык, история, литература) существенно вырос средний балл и увеличилось число стобалльников, рассказал в беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты» доктор технических наук, профессор Евгений Белый.

«Вероятно, это связано со сложностью предлагаемых заданий. В любом случае следует ожидать роста среднего проходного балла в вузах в эту приемную кампанию», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что участники ЕГЭ-2026 часто говорили о неожиданно простых заданиях по профильной математике.

Выпускники в классе перед началом ЕГЭ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Поэтому число абитуриентов с высокими баллами по профмату подросло. Эта ситуация сыграла злую шутку с теми абитуриентами, кто долго и серьезно готовился к экзамену по профильной математике и рассчитывал на высокие баллы в условиях трудных заданий. Простые варианты уравняли их с другими выпускниками, которые готовились менее тщательно. В результате в конкурсном отборе возросла роль других предметов, в частности русского языка», — подчеркнул он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ-2026 не было заданий, которые невозможно решить. По его словам, статистика подтверждает нормальный уровень выполнения экзаменационных работ.

Какие рекорды выпускники поставили в ходе ЕГЭ-2026

Два выпускника получили максимальный результат по нескольким предметам на едином государственном экзамене, сообщил ранее Музаев. По его словам, это девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. Глава Рособрнадзора также отметил, что 39 учеников набрали 300 баллов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов на ЕГЭ: по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский ранее заявил, что максимальные 100 баллов по информатике получили почти 2000 участников экзамена. Также стало известно, что число стобалльников по литературе превысило 1700 человек, что на 291 больше показателя прошлого года.

Какие ошибки в заданиях нашли в ходе ЕГЭ-2026

В контрольно-измерительных материалах по отдельным предметам не обошлось без ошибок, рассказал NEWS.ru профессор Евгений Белый. По его словам, дело дошло до того, что в Госдуме предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ, где нашли недочеты, опечатки или кривые формулировки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первым экзаменом, на который начали поступать жалобы, стал ЕГЭ по литературе. По словам школьников, во втором задании одного из вариантов не оказалось реплики Павла Кирсанова — одного из центральных персонажей романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». В итоге экзаменующиеся не смогли выбрать правильный ответ, хотя он предполагался. На возможную ошибку обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Вторую ошибку обнаружили на ЕГЭ по русскому языку. В задании, где нужно было найти слова с правильно поставленным ударением, слово «позвала» было написано с двумя буквами «а» подряд. Кроме того, у выпускников возникли трудности во второй части. Они жаловались на то, что в двух вариантах перепутали темы для написания сочинений.

В Рособрнадзоре признали, что в задании по русскому языку была допущена опечатка. При этом в ведомстве добавили, что она не мешала выпускникам выполнять задание. В Рособрнадзоре не подтвердили предположения о несоответствии тем для написания сочинений.

Мать выпускницы одного из столичных учебных заведений рассказала NEWS.ru на условиях анонимности, что в школе ребенка готовили совсем к другим заданиям.

«Есть ощущение какого-то несоответствия. Дочь весь год пахала и усиленно готовилась к ЕГЭ. На деле оказалось, что задания были другими, непохожими на те, которые все ждали. В итоге ребенок испытал сильный стресс», — сказала женщина.

Один из школьников направил письмо в адрес Екатерины Мизулиной.

«В сочинении по тексту Куваева звучал вопрос: „Что поддерживает людей, которые работают в тяжелых условиях?“ Но в самом тексте не было никакой опоры для ответа — только монолог героя о его деятельности и сложности условий, в которых они работают. Аналогичная ситуация была с текстом Санина», — отметил он.

Выпускники перед началом ЕГЭ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Педагог одной из поволжских школ рассказала NEWS.ru, что самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку.

«Например, в некоторых вариантах выпускникам предлагались вопросы, которые подразумевали знание истории. Школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 Марта в России или объяснить значение Дня народного единства», — подчеркнула она.

Молодой человек, сдававший ЕГЭ по английскому языку, рассказал NEWS.ru, что для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1.

«Однако встречались вопросы с очень сложной лексикой уровня C1-C2. Думаю, что мало кто сможет уверенно объяснить на английском, что такое „смута“. Мы не изучали этот исторический термин в рамках школьного английского. Репетитор меня об этом не предупреждал», — сказал он.

При этом глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с NEWS.ru обратила внимание на положительные тренды.

«С этого года содержание заданий строго соответствует федеральной школьной программе. Появились резервные дни для пересдачи, больше внимания уделялось практическим навыкам», — заметила она.

Для рассмотрения жалоб учащихся успешно действует механизм подачи апелляции, напомнил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, эта процедура зачастую помогает восстановить справедливость, если она была нарушена по причинам технического характера.

Как проходили досмотры выпускников перед сдачей ЕГЭ

По информации СМИ, 1 июня в Санкт-Петербурге выпускницу, пришедшую сдавать ЕГЭ по истории, якобы попросили снять трусы в туалете из-за металлических элементов на нижнем белье. Похожая ситуация произошла 8 июня во время госэкзамена по математике в одной из школ Дагестана. Несколько одиннадцатиклассниц, предположительно, были вынуждены снять бюстгальтеры перед входом в аудиторию.

Сотрудник охраны в школе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, в ряде регионов выпускники упали в обморок во время сдачи ЕГЭ. Им вызывали бригады скорой помощи.

Президент Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков рассказал NEWS.ru, что из-за камер видеонаблюдения во время экзамена дети боялись даже делать лишние движения. Например, при падении ручки или карандаша на пол они должны были вызывать наблюдателей и просить разрешения поднять предмет. Выпускники ходили в туалет строго по очереди и под присмотром, что является грубейшим нарушением прав человека, отметил он.

Какие изменения эксперты предлагают внести в ЕГЭ

Необходимо сосредоточиться не столько на ужесточении контроля, сколько на повышении качества контрольно-измерительных материалов, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

При этом нельзя превращать ЕГЭ в карательный механизм, отметил он. «Выпускники и без того испытывают серьезный стресс, поэтому важно сохранять возможность пересдачи и давать детям шанс исправить результат», — сказал сенатор.

По его словам, меры по борьбе со списыванием должны быть разумными. «Нельзя перекладывать ответственность на учителей и вводить чрезмерные меры наказания. Главная задача системы образования — помогать ребенку раскрыть свои способности, а не давить», — добавил Гибатдинов.

Нужно порекомендовать организаторам единого государственного экзамена в дальнейшем поработать со шкалами перевода баллов, подчеркнул профессор Белый.

Выпускники в классе перед началом единого государственного экзамена по математике Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В частности, шкала перевода баллов по литературе — полная противоположность шкале по математике. На математике каждый следующий первичный балл переводится во вторичную шкалу со все меньшим коэффициентом. Поэтому последние два балла вообще не играют роли, потому что и без них можно получить максимальный результат. На экзамене по литературе все с точностью до наоборот: шкала становится все круче по мере роста баллов. Чтобы написать ЕГЭ на 90+, нужно выполнить практически все идеально», — объяснил собеседник.

В свою очередь Волынец отметила, что необходимо ужесточить контроль качества заданий. «Ошибки, подобные нынешним, дискредитируют всю систему ЕГЭ. Важно отменить унизительные процедуры досмотра. Кроме того, следует пересмотреть критерии сочинений, которые сводят глубокую работу к формальности. Надо обеспечить и психологическую поддержку детей во время экзаменов», — высказала мнение глава Национального родительского комитета.

По ее словам, нельзя мириться с ситуацией, когда из-за чьей-то небрежности страдают дети.

Толмачев со своей стороны подчеркнул, что сдача единого экзамена — вопрос государственной важности. По этой причине каждый год механизм оттачивается и совершенствуется, чтобы отвечать на новые вызовы, добавил он.

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