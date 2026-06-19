Стало известно, почему выпускники массово жалуются на ЕГЭ в 2026 году

Стало известно, почему выпускники массово жалуются на ЕГЭ в 2026 году Baza: выпускники массово жалуются на ошибки в ЕГЭ и подают апелляции

Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, называя экзамены этого года самыми провальными за последнее время, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, оцениваемых высокими баллами, а также ошибки в ряде предметов.

В частности, по литературе учащиеся не обнаружили требуемой цитаты персонажа Павла Кирсанова из романа «Отцы и дети» в задании на сопоставление. В экзаменационном билете по русскому языку в разделе об ударении в слове «позвала» присутствовала лишняя литера «а».

Помимо этого, выпускники указали на неточности в материалах по биологии, иностранному языку и информатике. Значительное число старшеклассников не смогли набрать даже минимальный проходной балл и планируют пересдавать экзамены. В настоящее время школьники организуют коллективные обращения в Рособрнадзор с требованием пересмотреть итоговые результаты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать тему результатов ЕГЭ для обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники звонят школьникам и их родственникам, представляясь сотрудниками экспертных комиссий. Во время разговора они предлагают за деньги якобы улучшить результаты экзаменов. Период публикации итогов ЕГЭ и поступления в вузы традиционно сопровождается высоким уровнем стресса для выпускников. Этим и пользуются аферисты.