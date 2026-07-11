Все участники сборной России получили золото на олимпиаде по физике

Все участники сборной России получили золото на олимпиаде по физике Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде

Все пять участников сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Соревнование, проходившее с 4 июля, объединило школьников из 91 страны мира. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко направил ученикам свои поздравления.

Поздравляю наших школьников — победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. <...> Важность укрепления интереса школьников к науке и инженерной деятельности отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, — заявил Чернышенко.

В состав сборной вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников: Александр Ахремов, Ярослав Доброхвалов и Богдан Яйцевский из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 Калининграда и Иван Пругло из школы № 179 Москвы. Российскую делегацию возглавил директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Ранее в Рособрнадзоре отчитались об успешном завершении основного периода единого государственного экзамена, который прошел без каких-либо нарушений. Финальные испытания состоялись 9 июля, их написали выпускники школ Калининградской области.