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11 июля 2026 в 19:10

Все участники сборной России получили золото на олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде

Фото: edu.gov.ru
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Все пять участников сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Соревнование, проходившее с 4 июля, объединило школьников из 91 страны мира. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко направил ученикам свои поздравления.

Поздравляю наших школьников — победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. <...> Важность укрепления интереса школьников к науке и инженерной деятельности отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, — заявил Чернышенко.

В состав сборной вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников: Александр Ахремов, Ярослав Доброхвалов и Богдан Яйцевский из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 Калининграда и Иван Пругло из школы № 179 Москвы. Российскую делегацию возглавил директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Ранее в Рособрнадзоре отчитались об успешном завершении основного периода единого государственного экзамена, который прошел без каких-либо нарушений. Финальные испытания состоялись 9 июля, их написали выпускники школ Калининградской области.

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