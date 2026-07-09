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09 июля 2026 в 18:01

В России завершился основной период сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: основной период сдачи ЕГЭ закрыт в 2026 году без сбоев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. В четверг, 9 июля, последний экзамен написали школьники из Калининградской области.

Основной период ЕГЭ завершился в России вовремя, без срывов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что более 5000 выпускников набрали 100 баллов на экзаменах по истории, литературе, русскому языку и химии в основной период ЕГЭ-2026, сообщили в Минпросвещения РФ. При этом 154 школьника получили максимальный результат за два предмета.

Также сообщалось, что выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын, получивший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, принял решение пересдать экзамен. Школьник уверен, что способен написать работу на максимальный балл, и связывает предыдущий результат с досадной ошибкой по невнимательности.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что общее число стобалльных результатов на ЕГЭ в России составило 9777. Он отметил, что это результат экзаменационной кампании 2026 года.

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