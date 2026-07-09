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09 июля 2026 в 11:18

Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике школьник решил пересдать экзамен

Выпускник с 99 баллами по математике решил пересдать ЕГЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын, получивший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, принял решение пересдать экзамен, сообщил он РИА Новости. Школьник уверен, что способен написать работу на максимальный балл, и связывает предыдущий результат с досадной ошибкой по невнимательности.

Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл, — поделился выпускник.

В качестве приоритетного направления для поступления Щаницын выбрал «общую и прикладную физику» в Московском физико-техническом институте. В перспективе он планирует строить карьеру в сферах, связанных с физикой.

Ранее сообщалось, что Екатерина Малкова из Москвы, первая выпускница, набравшая 500 баллов по пяти предметам на ЕГЭ, подала документы в МФТИ. Она рассматривает несколько направлений и уже согласилась на зачисление, но у нее есть время до 25 июля для окончательного выбора.

Москва
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