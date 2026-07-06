Стало известно, куда подала документы первая 500-балльница в истории ЕГЭ Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

Москвичка Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю проведения ЕГЭ выпускницей, набравшей 500 баллов по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщается на официальном сайте учреждения.

Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. Тем не менее у школьницы есть время определиться с выбором до 25 июля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Малкова уже успела встретиться с руководителями двух физико-технических школ в стенах МФТИ. Также рекордсменка ЕГЭ посетила несколько передовых лабораторий университета. Кроме того, абитуриентке провели экскурсию в Институте электродвижения и Институте квантовых технологий МФТИ.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек.