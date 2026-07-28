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28 июля 2026 в 10:49

Названы лидеры по числу заявлений среди педвузов России

МПГУ, РГПУ им. Герцена и УрГПУ стали самыми востребованными педвузами России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Московский педагогический государственный университет, РГПУ им. А. И. Герцена и Уральский государственный педагогический университет стали лидерами по числу поданных заявлений среди педагогических вузов Минпросвещения, сообщили в пресс-службе ведомства. Наибольшее количество заявок зафиксировано в МПГУ — 108 813, на втором месте РГПУ им. Герцена с 86 113 заявлениями, на третьем — УрГПУ с 56 654.

Лидерами по количеству заявлений стали Московский педагогический государственный университет (108 813), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (86 113), Уральский государственный педагогический университет (56 654), — следует из сообщения.

В пятерку наиболее востребованных педвузов также вошли Новосибирский государственный педагогический университет с 47 715 заявлениями и Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, где подано 33 368 заявок. Приемная кампания продолжается, итоговые цифры могут измениться.

Ранее сообщалось, что в рамках приемной кампании 2026 года Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов, подавших документы в российские вузы. Среди других городов, вошедших в первую десятку, можно отметить Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и другие.

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