Названы лидеры по числу заявлений среди педвузов России МПГУ, РГПУ им. Герцена и УрГПУ стали самыми востребованными педвузами России

Московский педагогический государственный университет, РГПУ им. А. И. Герцена и Уральский государственный педагогический университет стали лидерами по числу поданных заявлений среди педагогических вузов Минпросвещения, сообщили в пресс-службе ведомства. Наибольшее количество заявок зафиксировано в МПГУ — 108 813, на втором месте РГПУ им. Герцена с 86 113 заявлениями, на третьем — УрГПУ с 56 654.

Лидерами по количеству заявлений стали Московский педагогический государственный университет (108 813), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (86 113), Уральский государственный педагогический университет (56 654), — следует из сообщения.

В пятерку наиболее востребованных педвузов также вошли Новосибирский государственный педагогический университет с 47 715 заявлениями и Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, где подано 33 368 заявок. Приемная кампания продолжается, итоговые цифры могут измениться.

Ранее сообщалось, что в рамках приемной кампании 2026 года Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов, подавших документы в российские вузы. Среди других городов, вошедших в первую десятку, можно отметить Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и другие.