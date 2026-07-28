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28 июля 2026 в 10:43

IT-эксперт назвал самый ненадежный вид паролей

IT-эксперт Гусев: пароли из имени и года рождения быстро взламывают

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пароль, состоящий из имени и года рождения, можно быстро взломать, рассказал RT технический директор Александр Гусев. Он отметил, что также ненадежными паролями станут «123456», «qwerty», «password», последовательности клавиш подряд, клички питомцев с цифрами на конце.

Все это — топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы угадать ваш буквально с первой попытки, — рассказал Гусев.

IT-эксперт подчеркнул, что личная информация часто уже есть в открытом доступе из‑за прошлых утечек. По его словам, лучше использовать длинную фразу из нескольких случайных несвязанных слов, а также полностью случайную строку, сгенерированную менеджером паролей.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Саркис Шмавонян рассказал, что в целях безопасности не рекомендуется хранить пароли в заметках и переписках. Если важные данные попадут в руки злоумышленников, их могут использовать в мошеннических схемах.

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