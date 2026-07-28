Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 10:27

IT-эксперт предупредил о рисках использования ИИ для работы

IT-эксперт Бедеров: во время работы с ИИ можно допустить утечку информации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При использовании ИИ для выполнения рабочих задач можно допустить утечку информации, рассказал RT председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров. Он отметил, что обращение с конфиденциальной информацией в стратегических компаниях жестко прописано во внутренних документах.

Эти сервисы не просто хранят информацию — они агрегируют ее, анализируют и могут использовать для таргетинга, обучения алгоритмов, а также передавать по запросу спецслужб в рамках законодательства стран-владельцев. Фактически компания добровольно открывает свои секреты третьим лицам, — рассказал Бедеров.

IT-эксперт подчеркнул, что вынос таких сведений за пределы защищенного контура — прямое нарушение, которое влечет дисциплинарные меры. По его словам, в таких условиях увольнение сотрудника, загрузившего корпоративные данные в нейросеть, — не формальность, а вынужденная мера для предотвращения утечки данных.

Ранее руководитель группы консалтинга в области информационной безопасности Илья Башкиров рассказал, что использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.

Общество
нейросети
увольнения
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.