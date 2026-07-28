IT-эксперт предупредил о рисках использования ИИ для работы IT-эксперт Бедеров: во время работы с ИИ можно допустить утечку информации

При использовании ИИ для выполнения рабочих задач можно допустить утечку информации, рассказал RT председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров. Он отметил, что обращение с конфиденциальной информацией в стратегических компаниях жестко прописано во внутренних документах.

Эти сервисы не просто хранят информацию — они агрегируют ее, анализируют и могут использовать для таргетинга, обучения алгоритмов, а также передавать по запросу спецслужб в рамках законодательства стран-владельцев. Фактически компания добровольно открывает свои секреты третьим лицам, — рассказал Бедеров.

IT-эксперт подчеркнул, что вынос таких сведений за пределы защищенного контура — прямое нарушение, которое влечет дисциплинарные меры. По его словам, в таких условиях увольнение сотрудника, загрузившего корпоративные данные в нейросеть, — не формальность, а вынужденная мера для предотвращения утечки данных.

Ранее руководитель группы консалтинга в области информационной безопасности Илья Башкиров рассказал, что использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.