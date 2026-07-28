Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 10:55

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 28 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 28 июля

Россияне продолжают публиковать жалобы на сбои мобильного интернета. На мониторинговом сайте «Сбой.рф» пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

Во вторник, 28 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 250 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов (в порядке убывания по числу обращений): Москва, Московская, Свердловская, Ярославская, Ростовская, Челябинская, Курганская, Нижегородская, Рязанская, Калужская, Оренбургская, Новосибирская, Самарская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Тюменская, Вологодская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Калмыкия, Пермский, Красноярский, Приморский, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 28 июля

Мобильный интернет могут отключать на фоне действия режима «Беспилотная опасность». По словам специалистов, дроны могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций.

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, пояснил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что отключения связи происходят по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, сигналы о которых поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Что делать при отключении мобильного интернета

Во время отключений интернета работают сервисы и приложения из белого списка. Кроме того, остаются доступными звонки и СМС. В «разрешенный лист» входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

Удары по Одессе и подвиги российских бойцов: новости СВО к утру 28 июля

Атака БПЛА на Москву ночью 28 июля: пострадавшие и разрушения, что известно

Разбили ключевой узел обороны ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 28 июля

Общество
мобильный интернет
отключения
ограничения
Регионы
белые списки
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.