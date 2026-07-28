Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Сегодня, 28 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 28 июля

Россияне продолжают публиковать жалобы на сбои мобильного интернета. На мониторинговом сайте «Сбой.рф» пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

Во вторник, 28 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 250 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов (в порядке убывания по числу обращений): Москва, Московская, Свердловская, Ярославская, Ростовская, Челябинская, Курганская, Нижегородская, Рязанская, Калужская, Оренбургская, Новосибирская, Самарская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Тюменская, Вологодская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Калмыкия, Пермский, Красноярский, Приморский, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 28 июля

Мобильный интернет могут отключать на фоне действия режима «Беспилотная опасность». По словам специалистов, дроны могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций.

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, пояснил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что отключения связи происходят по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, сигналы о которых поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Что делать при отключении мобильного интернета

Во время отключений интернета работают сервисы и приложения из белого списка. Кроме того, остаются доступными звонки и СМС. В «разрешенный лист» входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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