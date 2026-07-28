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28 июля 2026 в 10:35

Юрист ответил, законно ли увольнение за загрузку данных в ИИ

Юрист Капштык: увольнение за загрузку данных в ИИ может оказаться незаконным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Увольнение за загрузку закрытой информации компании в ИИ‑бот и ее пересылку на личную почту может быть незаконным, заявил RT юрист Юрий Капштык. Он отметил, что работодателю придется доказать, что данные стали доступны третьим лицам.

Работодатель обязан четко прописать в трудовом договоре, инструкции по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту, — рассказал Капштык.

Юрист подчеркнул, что многие сотрудники вынуждены брать работу на дом. По его словам, фактически такие ситуации являются сверхурочным трудом.

Ранее IT-эксперт Игорь Бедеров рассказал, что при использовании ИИ для выполнения рабочих задач можно допустить утечку информации. Он отметил, что обращение с конфиденциальной информацией в стратегических компаниях жестко прописано во внутренних документах.

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