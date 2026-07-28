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28 июля 2026 в 10:48

Турецкие власти встали на защиту туристов из России

Власти Антальи начали проверку сообщений об обмане туристов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Антальи начали проверку сообщений о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании отдыха, передает РИА Новости. В муниципалитете турецкого курорта подтвердили, что виновных привлекут к ответственности.

Мы получили информацию от представителей туристической отрасли о случаях мошенничества при бронировании отдыха. Эти сигналы переданы компетентным правоохранительным органам для проверки. Если факты подтвердятся, в отношении виновных будут незамедлительно приняты все предусмотренные законом меры, — заявили агентству.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для кражи аккаунтов в Telegram, при которой им не нужны пароль и код из СМС. Аферисты распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows».

До этого в подмосковном Клину 18-летний молодой человек лишился 75 млн рублей под влиянием мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками военкомата, выманили у него код из СМС, после чего убедили юношу, что его аккаунт взломан и используется для переводов человеку в федеральном розыске.

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