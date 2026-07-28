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28 июля 2026 в 10:59

Политолог объяснил, почему Франция обвинила США в нарушении прав человека

Политолог Светов связал конфронтацию Франции и США в ООН с местью Макрона Трампу

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Lionel Guericolas/MPP/Star/imago-images.de/Global Look Press
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Обвинения Франции в адрес США на площадке ООН о том, что Вашингтон больше не является «маяком прав человека», — это попытка президента Эммануэля Макрона отомстить американскому коллеге Дональду Трампу, полагает политолог Юрий Светов. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Макрон давно обижен на главу Белого дома за его слова о том, что время французского лидера истекает и он теряет авторитет.

Я даже не припомню, чтобы французы на международной арене с такими, в общем-то, оскорбительными вещами выходили в адрес Соединенных Штатов. Но это, видимо, некая месть Макрона. Он же человек очень мстительный. [Мстит] Трампу за то, что Трамп все время подчеркивает, что время Макрона закончилось, что он не будет больше президентом и авторитета у него нет. Ну вот так вот отомстили, — считает Светов.

Ранее сообщалось, что во время голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке США и Россия выступили против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Франция же поддержала это решение. После голосования французская сторона заявила, что «США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так».

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Эммануэль Макрон
США
Дональд Трамп
ООН
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