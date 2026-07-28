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28 июля 2026 в 11:25

Стало известно, почему ЕС побоялся «бить» по российскому заводу в Ирландии

FT: ЕС не ввел санкции против завода в Ирландии из-за страха за промышленность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз не решился вводить санкции против принадлежащего российскому «Русалу» завода Aughinish Alumina в Ирландии, опасаясь удара по собственной промышленности, пишет британская газета Financial Times. По ее информации, ирландские власти провели расследование в отношении предприятия, продукция которого якобы использовалась для российского ВПК, но оно не дало однозначных результатов.

Если мы введем санкции против этой компании, мы сами себя отрежем от поставок, — заявил один из европейских чиновников.

В материале отмечается, что Дублин находится под давлением других столиц ЕС. При этом чиновники предупреждают, что ограничения против завода поставят под угрозу поставки глинозема на алюминиевые заводы союза, которые снабжают автомобильную и оборонную отрасли, а также электросети.

Ранее сообщалось, что принятый недавно 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. В Брюсселе рассматривали возможность отказа от практики ввода крупных пакетов ограничительных мер из-за глубоких внутренних разногласий.

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