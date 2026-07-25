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25 июля 2026 в 10:30

Полицейские нашли взрывное устройство в автомобиле 25-летней студентки

В Ирландии полицейские нашли бомбу на заднем сидении автомобиля студентки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Ирландии обнаружила взрывное устройство в машине 25-летней студентки Изабеллы Перри Салливан, сообщает газета The Irish Times. Инцидент произошел в 10 километрах от границы с Северной Ирландией. Бомба находилась на заднем сидении автомобиля и состояла из блока управления временем срабатывания, детонатора и пластичной взрывчатки.

Задержанную отпустили под залог в размере €15 тыс. (1,3 млн рублей) после заседания, которое прошло в окружном суде города Трим в пятницу, 24 июля. При этом девушку обязали отдать свой паспорт, ежедневно отмечаться в полиции, а также запретили ей выходить из дома с 21:00 до 07:00.

Кроме того, Салливан запретили устанавливать контакты с представителями радикально-националистической организации «Новая Ирландская республиканская армия» («Новая ИРА») и республиканской партии «Саорад». Еще один 40-летний подозреваемый остается под стражей. Самой задержанной грозит до 14 лет заключения. При этом адвокаты девушки утверждают, что она не знала о содержимом сумки и просто выполняла просьбу отвезти ее в Северную Ирландию.

Ранее силовики задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, который собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Молодого человека поймали при входе в метро. С собой у него была взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

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