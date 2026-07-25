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25 июля 2026 в 04:55

Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

ТАСС: судебное производство по делу Лерчек возобновили, процесс начнется 30 июля

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях. На заседании 30 июля будет решен вопрос о мере пресечения и дальнейшем рассмотрении дела по существу, пишет ТАСС.

Основанием для возобновления процесса стало ходатайство прокуроров Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой. Они также настаивают на ужесточении меры пресечения, поскольку, по их данным, блогер нарушила ранее установленные запреты.

Вопрос о дальнейшем рассмотрении материалов в отношении нее будет решен 30 июля. Также на заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила, — указано в сообщении.

Сама блогер пока не комментировала ситуацию. Дело привлекает внимание общественности из-за популярности обвиняемой и масштаба предъявленных ей обвинений.

Ранее стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.

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