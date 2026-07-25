Трамп пошутил о четвертом президентском сроке

Президент США Дональд Трамп пошутил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз. По его словам, которые цитирует Sky News, он не против продолжить руководить страной после выборов 2028 года.

Я рад объявить о своем намерении — и это своего рода сенсация — баллотироваться на четвертый срок в качестве президента Соединенных Штатов, — заявил Трамп.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков. Ранее издание Axios сообщило о предложении республиканца Энди Оглса изменить этот пункт в законе, что потенциально позволило бы Трампу вновь баллотироваться в 2028 году.

Ранее Трамп обвинил ЕС в «грабеже» американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами. Общая сумма штрафов уже достигла $18 млрд. Американский лидер заявил в социальных сетях, что Евросоюз заплатит «очень высокую цену» за подобные действия.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Вашингтон может ответить на решение Евросоюза о штрафе в отношении Google введением пошлин. По его словам, этап жестких заявлений американских лидеров в ближайшее время может перерасти в реальные экономические меры.