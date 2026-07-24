«Дубина для США»: в РФ предположили, как ЕС поплатится за штраф Google

«Дубина для США»: в РФ предположили, как ЕС поплатится за штраф Google Дмитриев предположил, что США введут пошлины после штрафа ЕС в адрес Google

Вашингтон может ответить на решение Евросоюза о штрафе в отношении Google введением пошлин, предположил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. По его словам, сейчас идет этап жестких заявлений, но вскоре он может перерасти в реальные экономические меры.

Его комментарий стал ответом на публикацию замгоссекретаря США Джейкоба Хелберга. Последний раскритиковал решение Еврокомиссии.

Пока ЕС атакует Google, используя регулирование как дубину против американской изобретательности, ответ США начинает проявляться — с жестких заявлений, которые вскоре могут перерасти в штрафные пошлины, — уточнил Дмитриев.

ЕК оштрафовала Google на €890 млн (87,22 млрд рублей) за нарушение закона ЕС о цифровых рынках. По данным регулятора, компания создавала необоснованные преимущества для своих сервисов в поиске и вводила ограничения для разработчиков приложений в Google Play. Google имеет право обжаловать решение.

Ранее Минцифры предупредило, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах Chrome, Edge и Safari, поэтому необходимо скачать сертификат безопасности. Некоторые российские ресурсы уже сообщили о возможных сбоях из-за отзыва сертификатов иностранными удостоверяющими центрами.