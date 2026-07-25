«История покажет»: Зеленский пошел против Трампа, говоря о его достижениях

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с блогером Лоре Лумер отказался назвать хозяина Белого дома Дональда Трампа лучшим лидером в истории США. По его словам, оценку деятельности главы государства должна дать история, интервью опубликовано в соцсети X.
Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек, — сказал он.
Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский назвал лучшим президентом США Авраама Линкольна. После этого Лумер предупредила политика, что хозяин Белого дома обязательно посмотрит это интервью.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Зеленский может встретиться с Трампом во время визита в Соединенные Штаты. По данным источников, поездка украинского лидера запланирована на 28 июля. Также сообщалось, что в рамках визита Зеленский примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.