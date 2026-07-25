«История покажет»: Зеленский пошел против Трампа, говоря о его достижениях Зеленский не стал называть Трампа лучшим президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с блогером Лоре Лумер отказался назвать хозяина Белого дома Дональда Трампа лучшим лидером в истории США. По его словам, оценку деятельности главы государства должна дать история, интервью опубликовано в соцсети X.

Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек, — сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский назвал лучшим президентом США Авраама Линкольна. После этого Лумер предупредила политика, что хозяин Белого дома обязательно посмотрит это интервью.