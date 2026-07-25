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25 июля 2026 в 09:12

Филолог рассказал, что будет с буквой «ё» в русском языке

Филолог Пахомов: от буквы «ё» в русском языке отказываться не будут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ни полной отмены буквы «ё», ни введения обязательного ее использования в русском письме не планируется, заявил РИА Новости филолог Владимир Пахомов из Института русского языка имени Виноградова. Ученый подчеркнул, что нынешний факультативный статус этой буквы сохранится без изменений.

Отказываться от буквы «ё» полностью никто не собирается, никто не собирается ее изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился, — сказал он.

Ранее замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что с 2027 года в программе российских вузов появится новая дисциплина — «Русский язык как государственный». Разработка данного курса ведется по распоряжению главы государства Владимира Путина.

Кроме того, на сайте Министерства просвещения РФ сообщили, что в бразильских школах введут уроки русского языка в качестве иностранного. Соответствующее решение достигнуто в ходе рабочей встречи делегаций российского ведомства и Министерства образования Бразилии.

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