Раскрыто, когда в вузах начнут преподавать новый курс по русскому языку

Раскрыто, когда в вузах начнут преподавать новый курс по русскому языку Курс «Русский язык как государственный» появится в российских вузах с 2027 года

Новый учебный курс «Русский язык как государственный» появится в российских высших учебных заведениях с 2027 года, рассказал РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Проект разрабатывается во исполнение соответствующего поручения президента страны Владимира Путина. Подготовкой масштабного учебного модуля занимались ведущие специалисты Санкт-Петербургского государственного университета.

В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027–2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов, — отметил Могилевский.

Замглавы ведомства особо подчеркнул, что программа высшей школы принципиально не будет дублировать стандартные школьные уроки. Профильный предмет сфокусируется на глубоком изучении актуальных социальных и правовых аспектов использования речи в официальной среде. Кроме того, новый лекционный модуль направлен на системное повышение общей грамотности обучающихся студентов.

Ранее Путин поручил Рособрнадзору проверить, насколько учебники по русскому языку и литературе соответствует реальным заданиям в ЕГЭ. Проверка необходима для устранения возможных расхождений между повседневной школьной программой и выпускными аттестационными материалами.