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30 июля 2026 в 17:03

Суд не сжалился над обвиняемым по делу о смертельном избиении ученого

Суд арестовал первого обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина на Урале

Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
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Один из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина, скончавшегося от сердечного приступа, арестован Октябрьским судом Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС. Защита намерена обжаловать решение суда.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц и 30 суток, — заявила судья.

Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

Ранее был задержан еще один участник избиения уральского ученого. Следователи допросили 39-летнего мужчину, который являлся бизнес-партнером одного из основных подозреваемых по делу. Вместе они владели компанией по сбору и обработке сточных вод. Бизнес-партнеры оказались среди родителей, которые избили научных сотрудников НИИ в Екатеринбурге, когда те пытались передать им детей.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения ученого. Доклад о ходе расследования был направлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

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