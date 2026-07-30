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30 июля 2026 в 10:03

Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого

Правоохранители задержали еще одного участника избиения ученого Зезина

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого Никиты Зезина, сообщил Telegram-канал Baza. Сейчас следователи допрашивают 39-летнего мужчину, который является бизнес-партнером одного из главных подозреваемых по делу. Вместе они владеют компанией, занимающейся сбором и обработкой сточных вод.

Бизнес-партнеры оказались в числе родителей, которые избили научных сотрудников НИИ в Екатеринбурге — те лишь хотели передать им детей. Спустя несколько дней после нападения 68-летний доктор сельскохозяйственных наук Зезин умер от инфаркта.

Задержанным предъявлено обвинение в групповом хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время следователи ходатайствуют об их заключении под стражу до суда.

Ранее в СК возбудили уголовное дело по факту сообщения об избиении ученого. Доклад о ходе расследования должен быть представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет и написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

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