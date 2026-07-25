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25 июля 2026 в 08:56

Сильный ветер в Татарстане привел к гибели человека

В Татарстане мужчина погиб из-за упавшего во время непогоды дерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Зеленодольском районе Татарстана 64-летний мужчина погиб после падения дерева, поваленного сильным ветром, сообщает Telegram-канал «112». Порывы ветра в регионе достигали 22 м/с. Всего непогода повалила 20 деревьев.

Ранее в Екатеринбурге во время урагана погиб 74-летний мужчина. Пенсионера насмерть придавило сосной, когда он пытался укрыться от сильного ветра в лесу. Спасти его не удалось.

До этого житель Свердловской области погиб из-за сильных дождей и ураганного ветра. После стихии было повалено более 30 деревьев и возникли перебои с электричеством в пяти населенных пунктах. В ведомстве подчеркнули, что в отдельных населенных пунктах региона порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

Также в Красном Селе в Санкт-Петербурге дерево едва не упало на проезжавший автомобиль. Момент падения зафиксировали городские камеры наружного наблюдения. Водитель машины успел среагировать и проехать опасный участок буквально за секунду до того, как дерево рухнуло на дорогу.

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