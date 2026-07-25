Зеленский признал, что не смог уберечь выставку вооружений от удара

Зеленский признал, что не смог уберечь выставку вооружений от удара Зеленский признал, что выставка вооружений в Киевской области стала мишенью

Президент Украины Владимир Зеленский признал факт удара по объекту в Бучанском районе Киевской области, где проходила демонстрация военной техники. В видеообращении он заявил, что это мероприятие не должно было проводиться в данном месте.

Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть, — указал он.

Минобороны РФ сообщало о групповом ударе по полигону в пригороде Киева, где демонстрировались беспилотники, использовавшиеся для атак по российским объектам. Основатель компании First Contact Валерий Боровик назвал удар «очень серьезным». В Совете оружейников Украины сообщили о погибших и раненых среди представителей оборонной индустрии.

Украинские власти не раз попадали в скандалы с размещением военных объектов в городах. Склады и цехи БПЛА уже поражались в Киеве и Вишневом.

Ранее стало известно, что, согласно информации украинских сообществ, на выставку была онлайн-регистрация, из-за чего якобы об этом узнали российские военные. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также присутствовал на мероприятии, однако ему удалось выжить.