Нога школьницы попала в бетонный «плен» посреди водоема

В Хабаровске девочка застряла ногой в бетонной расщелине посреди водоема — спасателям потребовалось несколько часов, чтобы освободить ее, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в МАКСе. По данным ведомства, инцидент произошел в карьере в районе 5-й площадки, куда дети приехали купаться.

Школьница забралась на бетонный островок в центре водоема, после чего ее нога оказалась зажата между обломками. Самостоятельно выбраться из ловушки ей не удалось. Прибывшие на место сотрудники МЧС подплыли к ребенку с тяжелым инструментом и на протяжении нескольких часов освобождали девочку из бетонного плена. После успешного завершения спасательной операции пострадавшую передали медикам скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Тольятти умер 10-летний мальчик, который пытался проникнуть на территорию частного предприятия. По словам источника, ребенок получил тяжелые ранения, когда пытался убежать от охранника, который схватил его и насадил на штырь. В больнице мальчику провели операцию, однако спасти его не удалось.

Кроме того, стало известно, что в Великобритании 40-летняя учительница Шелина Рахман и ее 15-летняя дочь Самиха погибли, пытаясь спасти тонувшего семилетнего родственника на пляже в графстве Эссекс. Вечером 22 июля во время прилива ребенка начало уносить в море, после чего мать и дочь бросились ему на помощь, но сами оказались в воде и утонули. Спасти их не удалось. Семилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.