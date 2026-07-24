В Тольятти мальчик умер после того, как его проткнуло заборным штырем

В Тольятти мальчик умер после того, как его проткнуло заборным штырем

В Тольятти скончался 10-летний мальчик, который попытался пролезть на территорию частного предприятия, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Как утверждает собеседник, ребенок получил ранения, когда пытался сбежать от охранника, а тот схватил его и насадил на штырь.

Друзья рассказывают, что они дурачились и очки бросили через забор. Двое из их компании решили слазить туда, чтобы достать. Один паренек убежал, а этого охранник догнал, схватил. Он его схватил и насадил на забор два раза. А потом снял с забора и потащил в будку. Пока тащил, сломал ему ногу, — рассказал источник.

В больнице мальчику провели операцию, но в итоге он скончался. В пресс-службе УМВД по Самарской области NEWS.ru сказали, что не комментируют подобные ЧП, а в региональном управлении СКР заявили, что не обладают информацией об инциденте. Главный врач тольяттинской скорой помощи отказался разговаривать с журналистом, а телефон фирмы, где, предположительно, произошел инцидент, не отвечает.

Ранее в Самарской области спасатели обнаружили тело подростка, утонувшего в Борском районе. Ребенку было 14 лет.