Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:12

В Тольятти мальчик умер после того, как его проткнуло заборным штырем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тольятти скончался 10-летний мальчик, который попытался пролезть на территорию частного предприятия, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Как утверждает собеседник, ребенок получил ранения, когда пытался сбежать от охранника, а тот схватил его и насадил на штырь.

Друзья рассказывают, что они дурачились и очки бросили через забор. Двое из их компании решили слазить туда, чтобы достать. Один паренек убежал, а этого охранник догнал, схватил. Он его схватил и насадил на забор два раза. А потом снял с забора и потащил в будку. Пока тащил, сломал ему ногу, — рассказал источник.

В больнице мальчику провели операцию, но в итоге он скончался. В пресс-службе УМВД по Самарской области NEWS.ru сказали, что не комментируют подобные ЧП, а в региональном управлении СКР заявили, что не обладают информацией об инциденте. Главный врач тольяттинской скорой помощи отказался разговаривать с журналистом, а телефон фирмы, где, предположительно, произошел инцидент, не отвечает.

Ранее в Самарской области спасатели обнаружили тело подростка, утонувшего в Борском районе. Ребенку было 14 лет.

Общество
дети
уголовные дела
Тольятти
Самарская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кирове рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ
Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы
«Еле ноги волочу»: Пугачева сравнила себя с больной собакой
Мужчина начал терять зрение из-за насекомых, поселившихся в его глазах
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.