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25 июля 2026 в 09:23

Мошенники придумали новую схему с перерасчетом пенсии

МВД: мошенники выманивают у пенсионеров коды под видом Пенсионного фонда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники начали использовать новую схему обмана российских пенсионеров, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и пугая сокращением выплат из-за якобы ошибки в документах, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. По данным ведомства, злоумышленники звонят пенсионерам и убеждают их записаться на «прием» для перерасчета пенсии. Под этим предлогом они просят продиктовать код из СМС, якобы необходимый для оформления записи.

После этого с жертвой связываются другие аферисты, которые сообщают о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и попытке похищения денег. Затем в разговор вступают лжесотрудники Центробанка и ФСБ, демонстрируют поддельные документы и убеждают человека снять средства со счета и перевести их на «безопасный». В МВД напомнили, что сотрудники банков, государственных ведомств и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что мошенники стали чаще обманывать пожилых людей, представляясь их детьми. По его словам, во время телефонного разговора злоумышленники сообщают пенсионерам о якобы произошедшем несчастном случае или другой чрезвычайной ситуации, чтобы вызвать панику и заставить срочно передать деньги.

Общество
МВД
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пенсионеры
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