«Госуслуги» сообщают о кредите, который вы не брали: что делать

«Госуслуги» сообщают о кредите, который вы не брали: что делать

Госдума России приняла в финальном чтении закон, обязывающий банки и МФО уведомлять граждан о выданных займах через портал «Госуслуги». Система будет мгновенно присылать push-уведомление, что в теории должно усложнить жизнь злоумышленникам, пытающимся оформить кредит на чужое имя. Что говорится в законе и что делать при получении подозрительного оповещения — в материале NEWS.ru.

Что именно меняется в порядке выдачи кредитов

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 октября 2027 года. Согласно новым правилам, банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны передавать информацию об оформлении кредита в Бюро кредитных историй (БКИ) в течение 30 минут. В свою очередь, БКИ должны направить уведомление гражданину через портал «Госуслуги» не позднее чем через 15 минут после получения этих сведений.

Как пояснил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков (один из авторов инициативы), данная мера призвана стать надежным барьером для предотвращения оформления займов третьими лицами. Парламентарий подчеркнул, что это лишь одно звено в большой цепочке комплексной защиты.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«Мы последовательно создаем многоуровневую систему защиты граждан от финансовых мошенников. Уведомление об оформлении кредита в сочетании с другими мерами — самозапретом, периодом охлаждения, сервисом „второй руки“, тревожной спецкнопкой в „Госуслугах“ — поможет кардинально снизить кредитное мошенничество», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Защитит ли нововведение от злоумышленников полностью

Эксперты сходятся во мнении, что данный закон — это важный шаг вперед. Однако он не является панацеей, способной полностью защитить россиян от мошенников.

Главное преимущество нового закона — скорость оповещения. Как рассказала NEWS.ru директор по правовым вопросам и комплаенс компании «Сравни» Юлия Суворова, сейчас жертвы узнают о мошенническом кредите спустя дни или недели, когда деньги уже были обналичены. После вступления закона в силу уведомление будет приходит в течение 15 минут после подписания договора. Это дает гражданину время отказаться от сделки до фактической выдачи средств, что в совокупности с «периодом охлаждения» кратно снижает риск финансовых потерь.

Однако есть нюанс. Международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова обратила внимание NEWS.ru, что уведомление приходит после оформления договора, а не до выдачи денег. Само оповещение не предотвращает преступление, но позволяет узнать о нем практически мгновенно, полагает она.

По мнению экономиста, максимальная эффективность достигается только в комплексе с уже существующими инструментами: самозапретом на кредиты, усиленной биометрией, антифрод-системами банков и обменом данными между организациями. Таким образом, уведомление через «Госуслуги» — это жизненно важный, но вспомогательный инструмент раннего оповещения, дающий фору для быстрого реагирования, резюмирует Ермилова.

Что делать, если пришло уведомление о чужом кредите

Если вы получили push-уведомление о займе, который не оформляли, эксперты советуют действовать немедленно и без паники. Вот четкая последовательность шагов:

свяжитесь с кредитором. Немедленно позвоните в банк или МФО, указанные в уведомлении. Сообщите о мошенничестве, требуйте приостановить выдачу средств (если они еще не перечислены) и настаивайте на проведении внутренней служебной проверки;

подайте заявление в полицию. Обратитесь в ближайший отдел МВД с заявлением о совершении мошеннических действий. Это даст вам официальный статус потерпевшего;

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проверьте свою кредитную историю. Запросите отчет во всех квалифицированных Бюро кредитных историй, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены другие незаметные займы;

обратитесь в Банк России. Если финансовая организация игнорирует ваше заявление и не принимает мер, подайте жалобу через интернет-приемную ЦБ РФ;

оспорьте договор в суде. Если банк отказывается признать сделку недействительной в добровольном порядке, вам потребуется судебное решение о признании кредитного договора недействительным;

проверьте безопасность аккаунтов. В обязательном порядке смените пароли доступа к «Госуслугам», мобильному банку и электронной почте, особенно если есть подозрения на утечку или компрометацию ваших персональных данных.

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