Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта

С 1 марта МФО в России переходят на новый стандарт безопасности: выдача онлайн-займов теперь потребует обязательной биометрической идентификации заемщика. Весной 2027 года эта норма распространится и на микрокредитные компании (МКК). О том, насколько эффективной окажется эта мера в борьбе с мошенничеством, как она изменит рыночную ситуацию и к чему готовиться клиентам, привыкшим брать займы «по одному клику», — в материале NEWS.ru.

Что изменится на рынке МФО с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации (МФО) переходят на новый формат работы с клиентами. Как рассказала в беседе с NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Мария Ермилова, изменения коснутся процедуры идентификации заемщиков при оформлении онлайн-займов.

«Согласно обновленному законодательству, все микрофинансовые компании обязаны использовать биометрические данные граждан для верификации при выдаче займов в дистанционном формате», — пояснила эксперт.

Ключевые нововведения следующие:

для подтверждения личности будут задействованы изображения лица и образцы голоса;

получить заем онлайн без предварительной регистрации биометрических данных станет невозможно;

требование не распространяется на оформление микрозаймов при личном визите в офис компании.

Зачем потребовалось усложнять верификацию

Главная причина введения обязательной биометрической идентификации — борьба с растущим числом мошеннических схем, связанных с оформлением займов на третьих лиц, отметила Ермилова. До сих пор многие микрофинансовые организации могли выдавать займы онлайн только по реквизитам паспорта, что позволяло злоумышленникам легко манипулировать чужими персональными данными.

Новая процедура предполагает проверку личности заявителя через Единую биометрическую систему (ЕБС), что минимизирует вероятность злоупотребления чужой информацией, добавила эксперт.

Принятие новых мер обеспечит дополнительные гарантии безопасности и уменьшит риски злоупотреблений в данном секторе, повысив надежность финансовых услуг и защищенность граждан от противоправных действий третьих лиц, считает заместитель председателя правления ООО «Цифра банк» Сергей Зорин.

«Безусловно, мера идентификации заемщиков с помощью биометрических данных несколько усложнит клиентский путь при получении займа, но в данном случае необходимо выбирать между удобством и безопасностью. А при высоком уровне потерь из-за мошенников безопасность выходит на первое место», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Что даст нововведение рынку и заемщикам

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, сходятся во мнении, что внедрение биометрической идентификации окажет комплексное влияние на рынок микрофинансирования, затронув как интересы клиентов, так и работу самих МФО.

Ключевым условием для получения онлайн-займа отныне станет предварительное внесение данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Сделать это можно двумя способами: лично посетив отделение уполномоченного банка или через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия».

Это требование, по мнению аналитиков, лишает микрозаймы их главного козыря — скорости оформления. Если раньше клиенты могли получить деньги в пару кликов, то теперь процедуре будет предшествовать этап биометрической верификации, что неизбежно увеличивает время на подготовку. Однако усложнение процесса — это осознанная мера защиты. Как отметила Мария Ермилова, рост бюрократических формальностей в данном случае прямо пропорционален росту безопасности. Новая система практически исключает возможность оформления займов третьими лицами без ведома гражданина, считает она.

Доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко добавила в беседе с NEWS.ru, что нововведение станет фильтром и для самих участников рынка. Подключение к ЕБС требует затрат, что может стать проблемой для мелких игроков.

«Несмотря на возможные трудности у небольших МФО с интеграцией системы из-за высоких расходов, рынок сохранит свою нишу, но станет более зрелым. Мы ожидаем консолидацию: игроки укрупнятся, их деятельность станет прозрачнее, а заемщики — добросовестнее», — полагает Гомонко. Она также подтвердила, что биометрия — это мощная антифрод-мера, которая перекрывает лазейку для мошенников, использующих только паспортные данные жертв.

Какие риски несет ужесточение правил

Впрочем, переход на новые стандарты несет и ряд рисков. Первый из них — недоверие к биометрии. Часть консервативно настроенных россиян с опасением относятся к сбору биометрических данных, что может подтолкнуть их к отказу от онлайн-займов в пользу традиционных офисных услуг.

Второй риск — низкая наполняемость баз. Значительная доля потенциальных заемщиков еще не имеет подтвержденных биометрических данных в госсистемах. Это создаст временный барьер для получения кредитов этой категорией граждан, считают эксперты.

В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют естественное падение спроса на онлайн-продукты МФО, так как большинство из них делало ставку именно на цифровые каналы. Однако, по мнению Марии Ермиловой, ситуация выровняется по мере развития биометрической инфраструктуры. «Мы движемся к гибридным моделям. Многие финансовые учреждения могут по итогу перейти к комбинированным схемам обслуживания, сочетая онлайн-обслуживание с офлайн-каналами для поддержки клиентов без биометрии», — резюмировала эксперт.

