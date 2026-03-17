Свинцов ответил по поводу своего возможного исключения из рядов ЛДПР

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в ходе пресс-конференции «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи» в пресс-центре НСН заявил, что ему нечего сказать на слухи о его исключении из фракции ЛДПР. Депутат призвал не делать из этого сенсацию, отметив, что подобные ситуации являются обычной рабочей процедурой, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне нечего сказать, я не знаю. Исключение из партии — это абсолютно нормальная процедура, ничего такого в этом нет. В каждой партии кого-то исключают, кто-то сам уходит, — сказал Свинцов.

Он пояснил, что в ЛДПР состоит около 400 тыс. человек, и за последние пять лет в партию вступили примерно 100 тыс. новых членов, а покинули ее около 10 тыс., что является естественной текучкой кадров.

Депутат отметил, что многие переходят из партии на административную работу, и в этом нет ничего необычного. Сам Свинцов напомнил, что состоит в ЛДПР уже 25 лет, но и он теоретически может уйти на другую работу, что тоже будет нормальным развитием событий.

Поэтому я бы не делал из этого хайпа, это просто обычная работа. Поэтому считаю, что пресса чрезмерно пиарит этот момент, — заключил Свинцов.

Ранее о том, что Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР на заседании 16 марта, сообщали СМИ со ссылкой на близкие к партии источники. По словам собеседников, вопрос об исключении парламентария обсуждается уже давно.