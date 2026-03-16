Получившего мандат Жириновского депутата могут исключить из ЛДПР Зампреда комитета Госдумы по информполитике Свинцова могут исключить из ЛДПР

Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР на заседании 16 марта, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии. Официальная повестка заседания пока не разослана.

По словам собеседников, вопрос об исключении Свинцова обсуждается уже давно. Источники утверждают, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно делал депутату предупреждения на рабочих собраниях, призывая его воздержаться от неподобающих комментариев.

Неоднократно на протяжении нескольких собраний Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать, — сказал один из собеседников.

Ситуацию осложняет тот факт, что Свинцов получил мандат от основателя партии Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году, а также является владельцем «ЛДПР ТВ». Это делает ситуацию с его возможным исключением «двоякой», отмечает другой источник.

Ситуацию осложняет тот факт, что Свинцов получил мандат от основателя партии Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году, а также является владельцем «ЛДПР ТВ». Это делает ситуацию с его возможным исключением «двоякой», отмечает другой источник.