Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:52

Получившего мандат Жириновского депутата могут исключить из ЛДПР

Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/News.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР на заседании 16 марта, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии. Официальная повестка заседания пока не разослана.

По словам собеседников, вопрос об исключении Свинцова обсуждается уже давно. Источники утверждают, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно делал депутату предупреждения на рабочих собраниях, призывая его воздержаться от неподобающих комментариев.

Неоднократно на протяжении нескольких собраний Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать, — сказал один из собеседников.

Ситуацию осложняет тот факт, что Свинцов получил мандат от основателя партии Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году, а также является владельцем «ЛДПР ТВ». Это делает ситуацию с его возможным исключением «двоякой», отмечает другой источник.

Ранее сообщалось, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель депутат Госдумы Яна Лантратова. В этом случае она сменит на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

ЛДПР
депутаты
мандаты
Владимир Жириновский
слуцкий
исключения
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.