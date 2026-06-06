ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 11:51

Отец Маска сделал прогноз о ситуации в Ормузском проливе

Эррол Маск заявил, что кризис в Ормузском проливе не продлится долго

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, таким мнением отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск поделился с РИА Новости на полях ПМЭФ. Он отметил, что не стоит слишком беспокоиться по данному поводу.

Я бы сказал, что это очень временно. <...> Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу, — сказал Маск.

Ранее сообщалось, что Иран направил несколько ударных дронов-камикадзе в сторону Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум три аппарата. По данным американского чиновника, дроны могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США, присутствующие в регионе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

При этом Трамп сообщал, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в выходные 6 или 7 июня. Окончательный исход переговоров пока остается открытым.

Мир
США
Эррол Маск
Ормузский пролив
ПМЭФ
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России оценил знание русского языка в Китае
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ привел к массовой эвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.