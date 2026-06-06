Отец Маска сделал прогноз о ситуации в Ормузском проливе Эррол Маск заявил, что кризис в Ормузском проливе не продлится долго

Кризис в Ормузском проливе не продлится долго, таким мнением отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск поделился с РИА Новости на полях ПМЭФ. Он отметил, что не стоит слишком беспокоиться по данному поводу.

Я бы сказал, что это очень временно. <...> Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу, — сказал Маск.

Ранее сообщалось, что Иран направил несколько ударных дронов-камикадзе в сторону Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум три аппарата. По данным американского чиновника, дроны могли быть нацелены как на коммерческие суда, так и на Вооруженные силы США, присутствующие в регионе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

При этом Трамп сообщал, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в выходные 6 или 7 июня. Окончательный исход переговоров пока остается открытым.