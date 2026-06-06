Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах Сибига: для граждан России сохранятся ограничения на въезд на Украину после СВО

Ограничения на въезд граждан России на Украину сохранятся и после завершения конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, которые приводит «24 Канал», сейчас на территорию бывшей советской республики россиянин может попасть только со специальным разрешением.

У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами, — заявил дипломат.

С конца 2023 года для граждан Украины действует особый порядок въезда в Россию. Он предусматривает тщательную проверку, включая изучение данных на мобильных устройствах. Одной из наиболее распространенных причин отказа во въезде становились признаки удаления информации с гаджетов.

Ранее Сибига сообщал, что более 8 млн граждан Украины находятся за пределами страны. Он отметил, что сложившаяся ситуация становится серьезным вызовом для национальной безопасности. По его словам, власти намерены подготовить комплекс мер, который будет способствовать возвращению соотечественников.