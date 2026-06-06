ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 11:47

Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах

Сибига: для граждан России сохранятся ограничения на въезд на Украину после СВО

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ограничения на въезд граждан России на Украину сохранятся и после завершения конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, которые приводит «24 Канал», сейчас на территорию бывшей советской республики россиянин может попасть только со специальным разрешением.

У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами, — заявил дипломат.

С конца 2023 года для граждан Украины действует особый порядок въезда в Россию. Он предусматривает тщательную проверку, включая изучение данных на мобильных устройствах. Одной из наиболее распространенных причин отказа во въезде становились признаки удаления информации с гаджетов.

Ранее Сибига сообщал, что более 8 млн граждан Украины находятся за пределами страны. Он отметил, что сложившаяся ситуация становится серьезным вызовом для национальной безопасности. По его словам, власти намерены подготовить комплекс мер, который будет способствовать возвращению соотечественников.

Европа
Украина
Андрей Сибига
МИД Украины
запреты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.