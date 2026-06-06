Кронштадт «освободился от оков» ограничений В Кронштадте сняли ограничения на въезд и выезд из города

Ограничения на въезд и выезд из Кронштадта полностью сняты, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кронштадтского района. Город вновь открыт для свободного проезда.

На данный момент ограничения на въезд и выезд из Кронштадта сняты, — проинформировали в пресс-службе.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявлял, что до 141 выросло число беспилотников, сбитых над Ленинградской областью. По его словам, обломки дронов обнаружены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Для координации действий в регионе создан временный оперативный штаб.

До этого глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подтверждал, что город утром 6 июня подвергся масштабной атаке БПЛА. В городе задействованы системы ПВО. Беглов призвал жителей оставаться дома. По словам руководителя, средства противовоздушной обороны продолжают выполнять свои задачи.

Также произошло возгорание возле поселка Большая Ижора. Инцидент случился после атаки беспилотников.