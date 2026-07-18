Российские военные поразили сухогрузы с оружием в порту Одессы Минобороны: ВС России поразили два сухогруза военного назначения в порту Одессы

Российские военные в течение дня поразили два сухогруза с грузами военного назначения в порту Одессы, сообщает Минобороны России в МАКСе. По данным оборонного ведомства, суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Кроме того, министерство сообщило о продолжении ударов по украинским портам и судам, задействованным в интересах украинской армии.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт „Южный“») — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт „Одесса“») — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении контейнеровоза у острова Змеиный с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер». Как уточняло оборонное ведомство, судно также использовалось для доставки грузов военного назначения.

Прежде российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе Рыбаковки, расположенной в 14 километрах к западу от Очакова. В результате атак были выведены из строя элементы портовой инфраструктуры.