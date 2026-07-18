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18 июля 2026 в 17:13

Польша сделала военный «подарок» Украине, но с одним нюансом

Польша разрешила Украине пользоваться своими самолетами-дозаправщиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина в будущем сможет использовать самолеты-дозаправщики, которые Варшава только планирует закупить, заявил начальник оперативного командования видов Вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак в интервью Defence24. Однако, по его словам, они будут не доступны для Киева в период продолжающихся в стране боевых действий.

Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и Воздушными силами Румынии, и воздушными силами Болгарии, Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией, — сказал военнослужащий.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что отношения между Варшавой и Киевом продолжают ухудшаться. Причиной служат исторические споры, в том числе вокруг Волынской трагедии и создания национального пантеона, а также экономические разногласия. Эксперт считает, что конфликт зайдет достаточно далеко.

Кроме того, польские аналитики сообщили, что с февраля 2022 года доля поляков, одобряющих военную помощь Украине, существенно упала. Сейчас поставки оружия Киеву поддерживают 52,2% опрошенных, тогда как в декабре 2022 года за это выступали 77,5% респондентов.

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