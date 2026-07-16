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16 июля 2026 в 10:18

Поляки начали «трезветь» в вопросе военной помощи Киеву

В Польше число поддерживающих военную помощь Украине сократилось до 52,2%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число граждан Польши, поддерживающих военную помощь Украине, значительно сократилось c февраля 2022 года, передает газета Rzeczpospolita со ссылкой на исследование. Так, в настоящее время военную помощь Варшавы Киеву одобряют 52,2% опрошенных, в то время как в декабре 2022 года за поставки польского оружия ВСУ выступали 77,5% респондентов.

Активнее всего настаивают на прекращении поставок сторонники оппозиционных правых партий — таких 64%. Среди граждан, поддерживающих правящую коалицию премьер-министра Польши Дональда Туска, критиков военной помощи Украине оказалось меньше — всего 13%.

Ранее сообщалось, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. При этом почти 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

До этого стало известно, что почти 80% американцев считают, что конфликт между США и Ираном будет затяжным. За месяц доля респондентов с таким прогнозом выросла с 65% до 79%. Лишь 18% участников опроса считают, что острая стадия конфликта быстро закончится.

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