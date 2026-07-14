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14 июля 2026 в 12:27

Американцы усомнились в скором завершении конфликта США и Ирана

Reuters: 79% американцев ждут затяжного конфликта США и Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти 80% американцев считают, что конфликт между США и Ираном будет затяжным, свидетельствуют данные совместного опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos. За месяц доля респондентов с таким прогнозом выросла с 65% до 79%.

60% участников опасаются подорожания топлива из-за перебоев в поставках, вызванных возможным закрытием Ормузского пролива. Лишь 18% участников опроса считают, что острая стадия конфликта быстро закончится.

По оценке Reuters, опасения из-за повышения стоимости жизни и роста цен на бензин среди американцев представляют для Республиканской партии политический риск, особенно в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Политсила рискует потерять большинство мандатов в Сенате и Палате представителей.

В исследовании приняли участие 1019 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составила около четырех процентных пунктов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что атака на иранские власти серьезно навредит экономике и репутации Соединенных Штатов. По его мнению, администрация главы Белого дома Дональда Трампа может попытаться нанести новый удар по Тегерану, однако это приведет к полномасштабной эскалации и окончательному срыву любых переговоров.

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