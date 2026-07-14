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14 июля 2026 в 12:01

Политолог ответил, почему атака на иранские власти станет концом для США

Политолог Дудаков: атака на иранские власти навредит экономике и репутации США

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атака на иранские власти серьезно навредит экономике и репутации Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, администрация главы Белого дома Дональда Трампа может попытаться нанести новый удар по Тегерану, однако это приведет к полномасштабной эскалации и окончательному срыву любых переговоров. Он отметил, что новые лидеры Ирана, которые придут на смену погибшим, могут быть еще более враждебными по отношению к Вашингтону.

В ходе активной фазы войны США и Ирана пострадали многие иранские лидеры, погибли люди. Поэтому я не исключаю, что американская администрация может попытаться снова ударить по Тегерану. В ходе атаки США могут убить уже новых лидеров. Другое дело, что те сами готовы к такому развитию событий и приняли меры безопасности. Для американцев это тупиковая ситуация: все, кто придет к власти в Иране, будут менее склонны вести переговоры. Теоретически Трамп может пойти на убийство иранских властей, но это будет означать полномасштабную эскалацию и окончательный срыв переговоров. Такой шаг перед выборами в конгресс — это политический приговор. Трамп может решиться на это, но ничем хорошим для его репутации и экономики страны это не закончится, — пояснил Дудаков.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, высказывания США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

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