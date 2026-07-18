На Украине решили использовать гранит с надгробий для ремонта улиц

На Украине решили использовать гранит с надгробий для ремонта улиц Депутат Брус: лестницу в Черновцах отремонтировали гранитом с надгробий

Гранит с надгробных плит был использован для ремонта ступеней на площади Филармонии в центре Черновцов, расположенных на западе Украины, сообщила депутат городского совета Яна Брус в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее информации, расходы местных властей на проведение ремонтных работ составили около $4,3 тыс. (337 тыс. рублей).

После возникновения общественного резонанса коммунальные службы в ночное время провели шлифовку поверхностей, чтобы устранить изображения, утверждает Брус. В городском совете заявили, что в настоящее время проводится проверка происхождения строительных материалов, задействованных при реконструкции объекта.

Ранее специалисты в Нидерландах приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» после акта вандализма. Фонд, занимающийся поддержанием кладбища советских воинов под Лесденом, не уточнил, сколько времени займет полное восстановление мемориала.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лидеры западных стран несут ответственность за инцидент с массовым осквернением могил советских воинов в Лесдене. Она отметила, что зарубежные политики на протяжении десятилетий создавали атмосферу, способствующую подобным преступлениям.